Секс с призраком и летающая куртка: истории звезд на Хэллоуин

Меган Фокс призрак приготовил завтрак, а Майли Сайрус видела приведение в Лондоне

Хэллоуин 2018. Фото: Instagram

Совсем скоро, во многих странах по всему миру будут отмечать самых пугающий и "страшный" праздник – Хэллоуин. Празднуется он в ночь с 31 октября на 1 ноября. С каждым годом все большей популярности приобретает этот праздник у нас. Мы уже писали о происхождении Хэллоуина, а сейчас решили поделиться пугающими и странными историями от знаменитостей. Некоторые из них сталкивались с призраками, а кое-кто даже смог...заняться сексом с приведением!

Майли Сайрус Фото: AFP

Майли Сайрус и мальчик, сидящий на раковине

В интервью Elle UK Майли Сайрус когда-то расскзаала, что видела приведение маленького мальчика в ванной. В 2009 году она остановилась в одной из квартир Лондона во время тура по Европе: "Это было так страшно. Раньше это была старая пекарня, и они превратили ее в многоквартирный дом, и у меня тогда были действительно сумасшедшие сны и происходили страшные вещи. Я видел маленького мальчика, сидящего на раковине. Он наблюдал за тем, как я принимаю душ, я была очень напугана. Я была там и следующей ночью и, может быть, я сумасшедшая, но могу поклясться, что снова видела этого маленького мальчика, сидящего на раковине, болтающего ногами".

Шер Фото: instagram.com/cher

Шер предпочитает призраков многим людям

Знаменитая певица Шер думает, что ее покойный муж Сонни, который умер в 1998 году, преследует ее "до сегодняшнего дня". "Мне нравятся призраки, я действительно думаю, что Сонни создает свет. У меня есть прекрасная люстра, которая включается, когда это физически невозможно. Я люблю призраков, я предпочитаю привидения для некоторым людям".

Люси Лью Фото: instagram.com/lucyliu

Люси Лью провела ночь с привидением

Не все истории звезд – пугающие. Звучит странно, но голливудская актриса Люси Лью, в 1999 году в интервью US Weekly призналась, что занималась сексом с призраком: "Это было блаженство. Я достигла оргазма, а потом он уплыл".

Кейт Хадсон Фото: AFP

Кейт Хадсон видела призрак безликой женщины

Актриса Кейт Хадсон призналась, что видела страшный призрак женщины: "Я видела привидение женщины без лица, и это было действительно жутко. Потом моя бабушка пришла ко мне и мне стало не так страшно".

Николас Кейдж Фото: Getty

Николас Кейдж купил дом убийцы

Голливудский актер Николас Кейдж верит в призраков и даже купил дом серийного убийцы в качестве вдохновения для книги. "Я когда-то жил в самом жутком, населенном призраками доме в Америке", – рассказал он в интервью Vanity Fair. "Особняк Ла Лаури в Новом Орлеане принадлежал к мадам Ла Лаури, известной светской львице и серийному убийце 19-го века. Я купил его в 2007 году, считая, что это будет хорошее место, где можно написать великий американский роман ужасов".

Меган Фокс Фото: instagram.com/meganfox

Меган Фокс призраки приготовили кофе

Актриса Меган Фокс рассказывала в интервью MTV News в 2014 году: "Я верю во все. Я тогда была в Мексике. В номер отеля я заказала завтра на 7:30 утра. В семь утра я услышала, как кто то зашел в номер и начал наливать кофе. Когда я зашла на кухню –никого не обнаружила. Полчаса спустя ко мне постучали в дверь – это было обслуживание номеров, мне привезли завтрак. Позже няня моих детей спросила меня: "Почему кто-то приходил в 7 утра, когда им было сказано быть в 7:30?". Выходит, я не сумасшедшая, ведь тот шум на кухне слышали два человека".

Киану Ривз Фото: Getty

Киану Ривз видел летающую куртку

Актер Киану Ривз утверждает, что видел призрака, когда был ребенком. после переезда в Нью-Йорк. "Мне было лет 6-7. Мы приехали из Австралии. Наша с сестрой няня Рената была в спальне, моя сестра спала, а я просто ходил по дому. И внезапно в дверном проеме появилась куртка, она летала по воздуху и потом исчезла. Когда я увидел лицо няни, то понял, что мне не показалось", – рассказал актер на шоу Джимми Киммела в 2014 году.

Райан Гослинг Фото: instagram.com/fashionluxfactory

Райан Гослинг переехал из-за призрака

В одном из интервью Райан Гослинг признался, что его семье пришлось переехать из-за того, что их преследовал призрак: "Он просто сидел рядом, и с самого раннего возраста я знал, что он тоже призрак. Он пугал меня, я рассказал маме, но она не видела его. Никто не мог. И я научился жить с этим. Пришлось. Через несколько лет его стали видеть и моя мама, мой двоюродный брат, а затем и дядя. Нам пришлось переехать".

Сегодня.Lifestyle также делал подборку книг, которые стоит почитать перед Хэллоуином.