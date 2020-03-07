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"Скоро все будет хорошо": дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Анна опубликовала обнадеживающее сообщение в блоге

Инна Петрова
Сегодня, 16:51

Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк обнадежила поклонников артистки сообщением в Instagram. Анна выразила надежду, что ее звездная мама, которая исчезла из Москвы, скоро поправится.

Анастасия Заворотнюк и ее дочь Анна
Анастасия Заворотнюк и ее дочь Анна
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

В социальной сети Анна Заворотнюк разместила пост со своей фотографией, в котором поделилась переживаниями и надеждами. Она также поблагодарила всех, кто поддерживает ее в это нелегкое для ее семьи время.

INSTAGRAM

"Хочу посвятить этот пост всем тем,кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать что у меня стресс, – это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами,но надеюсь вы понимаете как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех, и я глубоко убеждена,что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье", – написала дочь Анастасии Заворотнюк.

Напомним, что семья актрисы сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк публично не комментирует, где и в каком состоянии находится знаменитость. Тем временем, в Беларуси нашли лекарство от рака, которое может спасти звезду.

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