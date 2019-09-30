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Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин: появились первые фото закрытой вечеринки

Молодожены прибыла на репетиционный ужин в роскошный отель

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:32
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Фото: instagram.com/haileybieber

Сегодня, 30 сентября, свою свадьбу отмечает известная голливудская пара – певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин, которая накануне отпраздновала со звездными подругами девичник. Влюбленные решили не превращать торжество в публичное мероприятие и полностью закрыли доступ журналистов к месту проведения свадьбы. Но папарацци все же удалось сделать несколько кадров звездной церемонии бракосочетания.

Также смотрите в видео: Хейли Болдуин трогательно поздравила Джастина Бибера с годовщиной помолвки

Как сообщает Daily Mail, молодожены уже прибыла на репетиционный ужин в роскошный отел в Блеффтоне, Южная Каролина. Джастин и Хейли остановились в пятизвездочном отеле Montage Palmetto Bluff, где организовали праздничную вечеринку для самых близких друзей.

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Необычным выбором стали наряды супругов. Известная модель вместо традиционного свадебного наряда сделала ставку на светлое мини-платье в композиции с босоножками от Jimmy Choo. 25-летний жених также предпочел скромный look – белую поло с черными брюками. Сообщается, что на торжество уже начали прибывать гости. В качестве трансфера для близких и родных супруги выбрали катера и винтажные автобусы, украшенные сердечками и флагами. Ко всему, на частном самолете прилетели модель Кендалл Дженнер и певица Кэти Перри.

Напомним, Джастин Бибер и Хейли (Болдуин) Бибер официально стали мужем и женой осенью 2018 года и планировали сыграть свадьбу еще в феврале, однако перенесли дату из-за депрессии певца. Бибер до сих пор не является эмоционально стабильным, поэтому неизвестно, когда влюбленные проведут церемонию.

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свадьба шоу-бизнес модель певец Джастин Бибер Хейли Болдуин
Источник: The Daily Mail
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