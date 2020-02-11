Скупость и безразличие: Рамина Эсхакзай рассказала всю правду об отношениях с Виталием Козловским

Ведущая поделилась деталями подготовки к свадьбе

Рамина Эсхакзай Фото: instagram/raminalalala

Популярная ведущая Рамина Эсхакзай, которая недавно получила травму на отдыхе, заговорила об отношениях с украинским певцом Виталием Козловским. Ранее Рамина заявляла, что причиной расставания стал концертный директор исполнителя – Юлия Бакуменко, с которой его связывают не только деловые отношения. К слову, именно вместе с Юлией Виталий посетил свадьбу подруги – Алины Гросу. Однако недавно Рамина Эсхакзай рассказала о скупости, безразличии Виталия Козловского и его игре на публику. Все это в комплексе привело к их расставанию.

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Так, в интервью Сlutch девушка сообщила, что Виталий Козловский всегда стремился выставить их отношения напоказ, а сама Рамина при этом была несчастна. Кроме того, во время подготовки к свадьбе Козловский заявил, что подарки от его гостей, особенно если это деньги, он заберет себе. Рамине же достанутся подарки от ее подружек. Уже тогда девушка поняла: что-то пошло не так.

"Перед свадьбой мы поехали во Львов по приглашению отца Виталика. Там речь зашла о бюджете. Виталик сразу сказал, что подарки от гостей с его стороны, он заберет себе. Особенно если это деньги. Мне достанутся подарки от моих подруг и просто какие-то девчачьи. Он объяснил это тем, что и так несет большие финансовые потери из-за свадьбы. Я слушала и все больше понимала, что не о такой свадьбе я мечтала. В итоге с меня был макияж, платье и туфли, а с него – обручальные кольца", – заявила Эсхакзай.

Виталий Козловский и Рамина Эсхакзай Фото: Instagram

Кроме того, Рамина рассказала историю "покупки" обручальных колец. Как выяснилось, Виталий Козловский решил получить их по бартеру.

"Кольца мы поехали выбирать вместе. Моя подружка в этот период выходила замуж, и у нее были кольца Tiffany & Co. Я думала, раз выхожу за заслуженного артиста Украины, то будет не хуже. Но Виталик сказал, что договорился о кольцах по бартеру. Мы поехали смотреть, и это были самые дешевые кольца. Вы представляете, как бы смотрелись эти кольца "Спаси и Сохрани" крупным планом в передаче? Но для него это был просто атрибут. Тогда я потребовала, чтобы хотя бы мне он купил красивое кольцо. Мы с папой выбрали с бриллиантами, но Виталик сказал, что это слишком дорого, и я так и не узнала, какие кольца мы берем", – откровенничает Рамина.

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Далее Виталий заявил, что они отправятся в путешествие не на Мальдивы, как это планировалось изначально, а в Турцию или Испанию, потому что "все равно никто не отличит". Но и это еще не все сюрпризы: певец поставил невесту перед фактом, что с ними летит его концертный директор Юлия. Как позже сообщил Виталий, их связывали романтические отношения, однако из-за ссоры он решил назло завести роман с Эсхакзай. Даже после того, как выяснилась правда, Виталий настаивал на свадьбе, мол, после торжества каждый может жить своей жизнью. Однако Рамина отказалась от предложения и разорвала отношения с женихом.

Ранее мы также писали, что Виталий Козловский признался, какой будет его свадьба. Певец считает, что торжество должно проводиться для узкого круга друзей, что совершенно противоречит словам его экс-невесты Рамины Эсхакзай.

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