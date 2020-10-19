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"Слабость и давление": заболевший COVID-19 Позитив рассказал о своем самочувствии

Сегодня, 10:41

Артист и его партнерша по "Танцях з зірками" заразились коронавирусом

Позитив, он же Алексей Завгородний, рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом. Участник "Танців з зірками-2020" и его партнерша Юлия Сахневич пропустили два эфира шоу из-за болезни. В 8-м выпуске шоу, состоявшемся 18 октября, пара выбыла из "танцев".

Позитив связался со студией по видео. Он признался, что ему становится лучше, однако врачи настоятельно рекомендуют воздержаться от физической активности, так как организм все еще ослаблен.

При этом артист чувствует постоянную слабость. "Слабость, повышенное давление и я постоянно на связи с врачом", – поделился Алексей.

Певец Позитив
Певец Позитив
Фото: instagram.com/positiff

Его партнерше немного хуже. "Этот вирус – не выдумка. У меня слабость, отнимает ноги, все время рвота, исчезли запахи и вкусы", – пожаловалась Сахневич.

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Минувшим вечером на паркет вместо Позитива и Юлии вышли экс-участники этого сезона "Танців з зірками" Арам Арзуманян и Тоня Руденко. Их пасодобль впечатлил судей и зрителей, однако не уберег пару от вылета из шоу.

Подробнее о том, как прошел новый выпуск "Танців з зірками-2020" читайте здесь.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Позитив коронавирус Алексей Завгородний
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