"Сладкая парочка": Потап засветился на снимке с легендой украинской эстрады

Фото сделано в перерыве между новогодними съемками

Алексей Потапенко Фото: instagram.com/realpotap

Известный украинский музыкант и продюсер Потап, который недавно сфотографировал Настю Каменских полностью обнаженной, засветился на фото с легендой эстрады Натальей Могилевской. Снимок сделан в перерыве между новогодними съемками на одном из телеканалов.

"Красивые", "Любимки", "Как же Вам, Наташенька, красиво с этим цветом волос и этой прической", "Наталия – неимоверная", "Самая красивая и обаятельная", "Наталья, вы лучшая, у вас такой красивый голос", "Наташа, вы гордость украинской эстрады!" – пишут пользователи сети в комментариях под фото на Instagram-странице Натальи Могилевской.

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У Натальи Могилевской появился возлюбленный:

Скриншот: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

За несколько часов снимок набрал сотни комментариев и больше 16 тысяч лайков.

Ранее мы также писали, что Ирина Горовая рассказала об очень интересной особенности экс-мужа Потапа. Кроме этого, мы рассказывали, как музыкант трогательно поздравил Настю Каменских с победой во время церемонии награждения M1 Music Awards.

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