Слава и Эдгар Каминские воссоединились на отдыхе в Одессе

Звездная пара объявила о разводе в 2019 году

Слава Каминская, которая примет участие в "Танцях з зірками-2020", проводит время с бывшим мужем. Участница группы НЕАНГЕЛЫ отдыхает в Одессе вместе с Эдгаром Каминским и их общими детьми Лаурой и Леонардом. Семейным снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

После развода Славы и Эдгара Каминских в 2019 году экс-возлюбленные несколько раз были замечены в компании друг друга, и даже спровоцировали слухи о своем воссоединении. Однако певица призналась, что у нее новый мужчина, хотя не раскрывает его имени, а Эдгар сразу после разрыва со Славой начал встречаться с другой женщиной.

Тем не менее бывшие супруги периодически проводят досуг вместе ради детей. На этот раз семья отправилась в Одессу. На фото, опубликованном в социальной сети, Слава и Эдгар сидят в окружении дочери и сына.

Слава и Эдгар Каминские с детьми Фото: instagram.com/babaslavka

"Дельфин и русалка, они, если честно...", – коротко подписала кадр Каминская.

Подписчики звезды выразили свое мнение в комментариях: "Они, если честно, идеальная пара", "Какая хорошая семья. Идеальные", "Единственная пара, которую хотелось бы воссоединить".

Читайте также: Слава Каминская поделилась теплыми фото с бывшим мужем и рассказала об отношениях с ним

Недавно Слава рассказала, что им с бывшим мужем удалось "трансформировать" отношения. "Мы с Эдгаром проделали длительную и важную работу, трансформировав любовь в дружбу, тотальное взаимопонимание и теплые, доверительные отношения двоих осознанных родителей. Наши дети получают достаточно внимания с обеих сторон", – написала она в Instagram.

Какие у Славы Каминской отношения с отцом, смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее Слава Каминская заинтриговала совместным снимком с Дмитрием Дикусаром.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться