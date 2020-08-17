Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Слава и Эдгар Каминские воссоединились на отдыхе в Одессе

Сегодня, 11:04

Звездная пара объявила о разводе в 2019 году

Слава Каминская, которая примет участие в "Танцях з зірками-2020", проводит время с бывшим мужем. Участница группы НЕАНГЕЛЫ отдыхает в Одессе вместе с Эдгаром Каминским и их общими детьми Лаурой и Леонардом. Семейным снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

После развода Славы и Эдгара Каминских в 2019 году экс-возлюбленные несколько раз были замечены в компании друг друга, и даже спровоцировали слухи о своем воссоединении. Однако певица призналась, что у нее новый мужчина, хотя не раскрывает его имени, а Эдгар сразу после разрыва со Славой начал встречаться с другой женщиной.

Тем не менее бывшие супруги периодически проводят досуг вместе ради детей. На этот раз семья отправилась в Одессу. На фото, опубликованном в социальной сети, Слава и Эдгар сидят в окружении дочери и сына.

Слава и Эдгар Каминские с детьми
Слава и Эдгар Каминские с детьми
Фото: instagram.com/babaslavka

"Дельфин и русалка, они, если честно...", – коротко подписала кадр Каминская.

Подписчики звезды выразили свое мнение в комментариях: "Они, если честно, идеальная пара", "Какая хорошая семья. Идеальные", "Единственная пара, которую хотелось бы воссоединить".

Читайте также:
Слава Каминская поделилась теплыми фото с бывшим мужем и рассказала об отношениях с ним

Недавно Слава рассказала, что им с бывшим мужем удалось "трансформировать" отношения. "Мы с Эдгаром проделали длительную и важную работу, трансформировав любовь в дружбу, тотальное взаимопонимание и теплые, доверительные отношения двоих осознанных родителей. Наши дети получают достаточно внимания с обеих сторон", – написала она в Instagram.

Какие у Славы Каминской отношения с отцом, смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее Слава Каминская заинтриговала совместным снимком с Дмитрием Дикусаром.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Макс Барских рассказал, почему не спешит жениться и заводить семью Владимир Остапчук подарил своей возлюбленной дорогой автомобиль Христина Соловий рассказала об отношениях со Святославом Вакарчуком
отношения Слава Каминская Эдгар Каминский
Реклама

Новости партнеров

Дерзкая Памела Андерсон показала роскошную фигуру
Дерзкая Памела Андерсон показала роскошную фигуру
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Назван самый опасный алкоголь
Назван самый опасный алкоголь
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии

Популярные статьи

Сегодня, 10:27Food

Яблочный Спас-2020: что святят на праздник

Сегодня, 10:00Афиша

Ему бы исполнилось 52: лучшие песни и цитаты музыканта Кузьмы Скрябина

Сегодня, 09:32Техно

На спутнике Юпитера обнаружен гигантский "шрам" от древней катастрофы

Сегодня, 09:31Fun

Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фото

Сегодня, 08:15Техно

Загадочному поведению Бетельгейзе перед взрывом нашли объяснение

Сегодня, 05:12Психология

Гороскоп на сегодня 17 августа: Водолея ждет успех, а Рыб – прорыв в профессиональных делах

Вчера, 17:30Food

Как правильно сушить яблоки, чтобы сохранить все витамины

Вчера, 12:20Food

Домашний соус ткемали на зиму: пошаговый рецепт с видео

Вчера, 10:53Шоу-бизнес

На стиле: Потап и Каменских показали, как проводят выходной в центре Киева

Вчера, 06:20Психология

Гороскоп на неделю 16-22 августа: все знаки зодиака

15 августаТехно

Космический аппарат NASA прислал завораживающие снимки с Марса

15 августаFood

Заготовки из баклажанов на зиму: пять лучших рецептов

14 августаШоу-бизнес

Умерла исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова

14 августаАктуально

Покажите свои кулинарные шедевры с помощью Huawei P40 lite

14 августаFood

Как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром

14 августаFood

Медовый Спас-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

Новости партнеров

Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Турецкая Кардашьян в прозрачном платье поразила смелостью
Турецкая Кардашьян в прозрачном платье поразила смелостью
Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях
Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях
Даша из "Холостяка" продолжает эпатировать публику
Даша из "Холостяка" продолжает эпатировать публику
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Как распознать низкий гемоглобин и что делать?
Как распознать низкий гемоглобин и что делать?
Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово
Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять