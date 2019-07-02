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Слава и Эдгард Каминские официально развелись

Суд в Киеве принял решение о разводе супругов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:43
Слава и Эдгард Каминские
Слава и Эдгард Каминские
Фото: instagram.com/babaslavka

В начале июня стало известно, что одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса Слава и Эдгар Каминские разводятся. Сначала заседание было назначено на 12 июня, но в процессе адвокаты звезд договорились перенести заседание на 1 июля. Однако, в назначенный день судебное заседание пропало из реестра.

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И только сегодня, 2 июля, на сайте Подольского районного суда Киева появилась информация о том, что бракоразводный процесс состоялся и супруги официально разведены. В графе "Состояние рассмотрения" дела истца Эдгара Каминского, указано, что "Заявление удовлетворено полностью".

court.gov.ua

Теперь солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" получает статус завидной невесты украинского шоу-бизнеса. Сами же экс-супруги пока еще не прокомментировали развод. А также неизвестно, как они поделили опеку над 4-летним Леонардом и 3-летней Лаурой. Напомним, Эдгар и Слава поженились в июле 2014-го.

Ранее Сегодня.Lifestyle поделились историей любви Славы и Эдгара Каминских. Отношения звездной пары развивались достаточно бурно.

Также писали, что Эдгар Каминский посвятил пост своей маме, чем вызвал шквал критики. Некоторые подписчики считают, что пластический хирург разводится со Славой именно за матери.

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