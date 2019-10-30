Слава из "НЕАНГЕЛОВ" после развода призналась, что одинока

Певица приняла участие в фотосессии

Слава из "НЕАНГЕЛОВ" Фото: instagram.com/babaslavka

Украинская певица, участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская этим летом развелась с мужем – пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Несмотря на недавнюю информацию о том, что у артистки появился новый возлюбленный, сама Слава призналась, что одинока.

Узнайте также причину развода Славы и Эдгара Каминских:

Так, певица снялась в осенней фотосессии. На кадрах, опубликованных в Instagram, Слава позировала в стильных образах, а под одним из фото написала, что страдает от одиночества.

"Ты сними, сними меня (обращение к фотостудии, – ред.), прояви же так свое умение! Чтоб на фото я была счастливой, чтоб никто и не подумал, чтоб никто и не поверил в то, что очень одиноко мне...", – пишет Слава Каминская.

Слава приняла участие в фотосессии Фото: instagram.com/babaslavka

Слава из "НЕАНГЕЛОВ" призналась, что одинока Фото: instagram.com/babaslavka

Напомним, Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует. Певица призналась, что мужчина угрожает ей уже много лет.

Ранее мы также писали о звездных красотках, которые сделали первый шаг в романтических отношениях. Среди них и певица Слава Каминская.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.