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Слава Каминская и Павел Вишняков отдыхают на Бали: красноречивое фото

Певица опубликовала снимок, на котором Вишняков позирует с ее дочерью Лаурой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:16
Слава Каминская и Павел Вишняков
Слава Каминская и Павел Вишняков
Фото: Instagram.com

Популярная певица, участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская, которая показала кадр в свадебном платье, с детьми отправилась на Бали. Семейство весело проводит время, о чем свидетельствуют фото в соцсети звезды. Однако недавним снимком Слава буквально обескуражила подписчиков. Выяснилось, что на Бали артистка проводит время с известным украинским актером Павлом Вишняковым.

Узнайте также новые подробности отношений Славы и Эдгара Каминских:

Так, на своей странице в Instagram Слава Каминская опубликовала фото, на котором Павел Вишняков позирует вместе с ее дочерью Лаурой.

"У меня тоже ноги устали, но все лучшее детям", – написала под снимком певица.

Павел Вишняков с дочерью Славы Каминской Лаурой
Павел Вишняков с дочерью Славы Каминской Лаурой
Фото: instagram.com/babaslavka

В комментариях к фото популярная украинская телеведущая Леся Никитюк написала: "Вишняковщина". "Ты тоже хочешь на ручки?", – с юмором ответила Слава.

Кроме того, в Instastories Слава поделилась множеством видео, на которых они путешествуют по острову вместе с Павлом. Отдыхают артисты вместе или же это была дружеская встреча – достоверно неизвестно. Так или иначе, ранее Слава Каминская сообщала, что после развода состоит в новых отношениях.

Напомним, экс-супруг Славы Эдгар Каминский тоже рассказал о новом романе. Судя по всему, речь идет об Ольге Богатой.

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