Слава Каминская написала трогательный пост после ухода с проекта "Танці з зірками"

Певице после травмы запретили физические нагрузки

Слава Каминская и Игорь Кузьменко. Фото: Instagram/babaslavka

Солистка украинской поп-группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская получила серьезную травму во время репетиции первого номера танцевального шоу "Танці з зірками", поэтому в первом выпуске проекта певице пришлось пропустить выступление. По правилам шоу, пара имеет право только один раз пропустить выступление. Многие поклонники и коллеги Славы надеялись, что ей станет лучше к следующему эфиру, но, к сожалению, певица не смогла участвовать в проекте.

После этого Слава написала очень эмоциональный пост в Instagram, где призналась, что даже обрадовалась, когда узнала о переломе поперечных отростков двух позвонков.

"Я ничего не выкладывала, так как настроения особо не было. А еще мне очень хотелось увидеться с вами в эфире и удивить вас. Я много тренировалась и готовилась к проекту, но не всегда в жизни все происходит по нашему сценарию. Две недели адской боли, уколы, блокады в позвоночник и непонимание происходящего – не самое приятное, откровенно говоря, время препровождения. И если честно, я даже обрадовалась, когда узнала , что у меня перелом поперечных отростков двух позвонков, так как, во-первых, все стало на свои места ;) во-вторых, меня перестали обвинять в симуляции, что не очень приятно и обидно, в-третьих, я поняла, что всё-таки моя выносливость и работоспособность, как у Терминатора", – написала артистка.

Игорь Кузьменко и Слава Каминская Фото: Instagram/babaslavka

Слава добавила: "А в-четвёртых, это не так опасно, как звучит на первый взгляд. Я сразу же полезла в Гугл (который все знает) читать симптомы. И все оказалось, как "с моих слов записано верно". Симптоматика схожа с ушибом и защемлением, хотя при первой блокаде доктор сразу сказал мне сделать МРТ и СКТ, так как что-то заподозрил, но это "что-то", к сожалению, не визуализировалось ни на рентгене, ни на МРТ. Конечно же, я надеялась на ушиб, на блокаду и на победу".

Солистка НЕАНГЕЛОВ отметила, что ей запретили физические нагрузки и теперь она будет удивлять если на танцами, то песнями.

"Все это временно, но ближайшие пару месяцев я буду плохим танцором, которому запретили какие-либо физические нагрузки и которому, в данном случае, тоже что-то мешает, но не яйца. Спасибо огромное всем за поддержку!!! Я не думала, что так много неравнодушных. И мне очень жаль, что не смогла вас порадовать своими танцами в этом сезоне. Значит, порадую песнями. обещаю", – подитожила Слава.

Напомним, Слава Каминская разместила трогательное видео ее детей. "Мама, мы тебя очень любим. Мы хотим, чтобы ты танцевала, и чтобы у тебя не болела спинка", – говорят на видео малыши. Кроме того, недавно Слава Каминская продемонстрировала шикарную растяжку,