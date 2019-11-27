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Слава Каминская назвала причину развода с мужем, и это не ревность

По словам артистки, проблемы появились после рождения детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Слава из "НЕАНГЕЛОВ" с бывшим мужем Эдгаром Каминским
Слава из "НЕАНГЕЛОВ" с бывшим мужем Эдгаром Каминским
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская, которая шокировала заявлением экс-супруга, впервые после развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским поговорила об их расставании. Так, если Эдгар называет основной причиной развода ревность Славы, то сама звезда считает по-другому.

Смотрите также полное интервью с Эдгаром Каминским:

Так, в YouTube-программе Ольги Горбачевой "Сила женщины" Слава рассказала, что в течение первого года у них были прекрасные отношения. Разногласия начались после рождения детей, когда их с Эдгаром мамы стали им помогать в воспитании. В результате супруги постоянно конфликтовали.

"Я теперь могу сказать с уверенностью: если есть возможность, чтобы за детьми смотрели няни, нельзя, чтобы родители были слишком часто вхожи в ваше пространство. Максимум – в выходные. Потому что у каждого есть свои взгляды на воспитание, и причем они могут отличаться. Сначала ругаются между собой родители, а потом ты все равно принимаешь чью-либо сторону, чтобы поддержать, потому что есть какой-то личный контакт, я стану на стороне своей мамы, а кто-то станет на стороне своей мамы", – рассказала Слава.

Кроме того, подходит ли новая няня – решали тоже родители, а не Слава и Эдгар, которого, судя по всему, такая ситуация устраивала.

Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром
Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром
Фото: instagram.com/babaslavka

"Сначала, когда все на эмоциях, так все прекрасно, мамы рядом. А потом у нас начались конфликты, не устраивала няня. Самая первая ругань у нас была как раз из-за няни и родителей. Я не смогла отстоять свою позицию, потому что так получилось, что моя мама влезла в коалицию с моей свекровью, и им так давить меня авторитетом было намного проще. Ну, так получилось, что я рассказала Эдгару, и он говорит: "Вот, с твоим характером, ты не права". То есть он не встал на мою сторону. И для меня это было проблемой, потому что по факту мы же с тобой одно целое, причем здесь наши мамы", – поделилась звезда.

К тому же в последние месяцы совместной жизни мать Эдгара постоянно находилась в их доме. Так как у нее были проблемы со здоровьем, Слава не стала этому препятствовать.

Напомним, ранее Эдгар Каминский признался, есть ли у него новые отношения.

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