Слава Каминская опубликовала забавное видео и объявила об участии в танцевальном шоу

Украинские знаменитости объявляют об участии в шоу с помощью флешмоба

Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka

Одна из участниц популярной украинской группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская на своей странице в Instagram опубликовала забавное видео со своим супругом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. По сюжету короткого юмористического ролика, Слава просит мужа "сделать ей новый ноги", так как она теперь стала участницей шоу "Танці з зірками". Эдгар решает "похитить" приму-балерину и, по совместительству, судью шоу – Катерину Кухар и "приделать" жене новые ноги балерины.

Отметим, что украинские знаменитости объявляют о своем участии в танцевальном шоу с помощью флешмоба. В конце видео Слава передала эстафету актеру театра и кино – Павлу Вишнякову.

Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 27 Июл 2018 в 4:20 PDT

"Очень хочу видеть тебя в этой программе. Ты лучшая ", "Ахахаха!!!!супер клас!!!!!!жду не дождусь!!!!думаю этот будет очень крутой!", "Это же шедевр. Слава, все мои смс будут отправлены за тебя", "Слава, Вы неповторимая актриса!", "Сааамый суперовый ролик!", "Это бомба. Мы этого ждали", – написали поклонники певицы в комментариях.

Напомним, одной из участниц шоу "Танці з зірками" стала Анита Луценко. Мы также сообщали, что на паркет нового сезона шоу выйдет Маша Ефросинина.