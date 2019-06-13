Развод Каминских: Слава опубликовала забавные мемы
Эдгар Каминский недавно впервые прокомментировал их со Славой развод
Развод Славы Каминской стал топ-темой украинского шоу-бизнеса. Судебное заседание должно было состояться вчера, 12 июня, однако звездные супруги на мероприятие не явились. Тем временем адвокаты участницы "НЕАНГЕЛОВ" запросили у суда дополнительное время на мирное урегулирование всех вопросов. Уже известна новая дата заседания суда.
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Ни Эдгар, ни Слава некоторое время не комментировали информацию о разводе, однако пластический хирург все же нарушил молчание и откровенно рассказал о своем решении. В свою очередь, Слава открыто не комментирует личную тему, однако публикует неоднозначные мемы на своей странице в Instagram.
В своем заявлении Эдгар сообщил, что два года они со Славой "находились в невесомости". Судя по тексту, Каминский устал от этого состояния. А сегодня на странице певицы появились новые instastories, среди которых два мема с текстом: "Я люблю тебя такой, какой я есть" и "Я устал, я – мухожук".
Вероятно, таким образом Слава ответила на комментарий мужа относительно развода. Однако открыто о расставании певица до сих пор не говорит.
Ранее мы также писали, что Эдгар Каминский проводит время с ребенком без жены.
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