Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Развод Каминских: Слава опубликовала забавные мемы

Эдгар Каминский недавно впервые прокомментировал их со Славой развод

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:51
Слава Каминская
Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

Развод Славы Каминской стал топ-темой украинского шоу-бизнеса. Судебное заседание должно было состояться вчера, 12 июня, однако звездные супруги на мероприятие не явились. Тем временем адвокаты участницы "НЕАНГЕЛОВ" запросили у суда дополнительное время на мирное урегулирование всех вопросов. Уже известна новая дата заседания суда.

Смотрите также: Слава Каминская не горюет из-за развода

Ни Эдгар, ни Слава некоторое время не комментировали информацию о разводе, однако пластический хирург все же нарушил молчание и откровенно рассказал о своем решении. В свою очередь, Слава открыто не комментирует личную тему, однако публикует неоднозначные мемы на своей странице в Instagram. 

В своем заявлении Эдгар сообщил, что два года они со Славой "находились в невесомости". Судя по тексту, Каминский устал от этого состояния. А сегодня на странице певицы появились новые instastories, среди которых два мема с текстом: "Я люблю тебя такой, какой я есть" и "Я устал, я – мухожук".

instagram.com/stories/babaslavka
instagram.com/stories/babaslavka

Вероятно, таким образом Слава ответила на комментарий мужа относительно развода. Однако открыто о расставании певица до сих пор не говорит.

Ранее мы также писали, что Эдгар Каминский проводит время с ребенком без жены.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
От любви до развода: история отношений Славы и Эдгара Каминских На фоне развода: Слава Каминская заинтриговала поклонников Слава Каминская рассказала, как ей предлагали сделать аборт
слава каминская Эдгар Каминский развод Славы Каминской
Реклама

Новости партнеров

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Постаревший Дмитрий Певцов стал неузнаваем
Постаревший Дмитрий Певцов стал неузнаваем

Популярные статьи

Сегодня, 09:02Шоу-бизнес

Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж: невероятные фото

Сегодня, 08:37Техно

Дешевый убийца флагманов от Xiaomi огорчил Европу

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

Не королевское это дело: с Кейт Миддлтон произошел курьезный случай

Сегодня, 05:32Fun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

Вчера, 13:52Техно

Эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире

Вчера, 10:58Fun

Известная украинская телеведущая оконфузилась в эфире: видео

Вчера, 07:43Техно

Странному феномену в Антарктиде нашли объяснение спустя полвека

Вчера, 07:03Fun

Курьезное видео: "сумасшедший" банкомат начал плеваться деньгами

11 июняТехно

Xiaomi официально представила Mi Band 4 по "смешной" цене

11 июняШоу-бизнес

Пластическая операция для известной певицы стала целым испытанием: фото

11 июняШоу-бизнес

Настя Каменских откровенно прокомментировала свадьбу с Потапом

11 июняFun

11 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

11 июняFun

Ошибка врачей: интуиция матери спасла жизнь младенцу

11 июняТехно

Xiaomi начнет войну против рекламы в смартфонах

11 июняFun

Они реальны? На видео случайно попало жуткое существо из "Гарри Поттера"

10 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Кристина Орбакайте изменилась до неузнаваемости
Кристина Орбакайте изменилась до неузнаваемости
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Елена Яковлева рассказала о бурных отношениях с Дмитрием Нагиевым
Елена Яковлева рассказала о бурных отношениях с Дмитрием Нагиевым
Фото Успенской в мини-платье возмутило интернет-пользователей
Фото Успенской в мини-платье возмутило интернет-пользователей
Жена Бари Алибасова подает в суд на производителя средства
Жена Бари Алибасова подает в суд на производителя средства "Крот"
День, когда робот впервые убил человека
День, когда робот впервые убил человека
Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах
Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах
Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык
Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь