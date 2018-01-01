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Слава Каминская поделилась откровенным фото в смелом мини

Фотографией Каминская поделилась в соцсети и прокомментировала свой пост  

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:55
Слава Каминская. Фото: instagram.com/slava_kaminska
Слава Каминская. Фото: instagram.com/slava_kaminska

Певица Слава Каминская поделилась фотографией с недавней фотосессии для глянцевого журнала, демонстрируя стройную фигуру в стильном мини.

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Слава Каминская
instagram.com/babaslavka

Фотографией Каминская поделилась в соцсети и прокомментировала свой пост:
К чему это фото? Спросите вы) Все намного проще, чем могло бы быть. Мне в ленте не хватало горизонта заваленного.

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Да и в последнее время слишком много умозаключений) А тут большого ума не нужно. Тут вообще ничего не нужно Поскребла по сусекам облака, нашла самую скромную Умного текста не придумала, полезного тоже.

Поэтому просто ноги вам в ленту для разнообразия. Следующий на очереди борщ, чтобы понимали #яжемать #яжежена, #анепутана. Так что не переживайте.
Хорошего вечера :) Писи: можете писать все что угодно прям поток мыслей, если они есть . Зелёный свет. цем."

О том, как певицы из группы НеАнгелы поскандалили перед камерами, смотрите на видео ниже:

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