Слава Каминская поделилась откровенным фото в смелом мини
Фотографией Каминская поделилась в соцсети и прокомментировала свой пост
Певица Слава Каминская поделилась фотографией с недавней фотосессии для глянцевого журнала, демонстрируя стройную фигуру в стильном мини.
Фотографией Каминская поделилась в соцсети и прокомментировала свой пост:
К чему это фото? Спросите вы) Все намного проще, чем могло бы быть. Мне в ленте не хватало горизонта заваленного.
Да и в последнее время слишком много умозаключений) А тут большого ума не нужно. Тут вообще ничего не нужно Поскребла по сусекам облака, нашла самую скромную Умного текста не придумала, полезного тоже.
Поэтому просто ноги вам в ленту для разнообразия. Следующий на очереди борщ, чтобы понимали #яжемать #яжежена, #анепутана. Так что не переживайте.
Хорошего вечера :) Писи: можете писать все что угодно прям поток мыслей, если они есть . Зелёный свет. цем."
О том, как певицы из группы НеАнгелы поскандалили перед камерами, смотрите на видео ниже: