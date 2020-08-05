Слава Каминская поделилась теплыми фото с бывшим мужем и рассказала об отношениях с ним

Экс-супруги после развода находятся в дружеских отношениях

Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская и ее бывший муж Эдгар Каминский после развода остались в дружеских отношениях. Об этом сама Слава рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав теплые фото с экс-супругом.

Слава опубликовала несколько снимков с Эдгаром, сделанные их детьми Леонардом и Лаурой. Также артистка рассказала, как им с бывшим мужем удалось "трансформировать" отношения.

Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром Каминским Фото: instagram.com/babaslavka

"Когда заканчиваются отношения, любовь обязательно трансформируется. И мне очень больно наблюдать за парами, чьи разборки молниеносно ломают судьбы, а дети превращаются в объект манипуляций. Мы с Эдгаром проделали длительную и важную работу, трансформировав любовь в дружбу, тотальное взаимопонимание и теплые, доверительные отношения двоих осознанных родителей. Наши дети получают достаточно внимания с обеих сторон, нам с их отцом нечего делить и тем более мериться, кто круче", – объяснила певица.

Слава также призналась, что им с Эдгаром удается балансировать при их сложных графиках работы и управлять своим временем, проводя его с детьми.

Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром Каминским Фото: instagram.com/babaslavka

"Это не суперсила, не что-то неземное или аномальное, это – норма. Именно такой подход я называю здоровыми отношениями. Положить свое эго на полочку, отпустить обиды и направить ситуацию на благо детей", – написала Каминская.

Слава Каминская рассказала об отношениях с отцом – смотреть видео:

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