Слава Каминская показала фото в свадебном платье

Певица заинтриговала поклонников

Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

Популярная украинская певица, участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская, которая недавно нежно поцеловалась с бывшим мужем Эдгаром, не на шутку заинтриговала своих подписчиков.

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Так, на своей странице в Instagram Слава Каминская публиковала фото, на котором позирует в свадебном платье и фате, при этом не скрывая своей радости. Что это – кадр из очередной фотосъемки или же вскоре после развода Слава уже выбирает подвенечный наряд – пока не известно. Снимок певица подписала весьма лаконично: "Добрый вечер!".

Слава Каминская в свадебном платье Фото: instagram.com/babaslavka

Поклонники Каминской хоть и теряются в догадках, в большинстве отреагировали на фото с юмором: "Такая женщина всегда нарасхват!", "Психоделика", "И снова здравствуйте", – пишут они.

Отметим, что совсем недавно Слава Каминская заявила, что все еще испытывает чувства к бывшему мужу Эдгару, который, судя по всему, уже успел обзавестись новыми отношениями.

Ранее мы также писали, что Слава Каминская назвала причину развода с мужем, и это не ревность.

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