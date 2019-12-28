Слава Каминская показала фото в свадебном платье
Певица заинтриговала поклонников
Популярная украинская певица, участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская, которая недавно нежно поцеловалась с бывшим мужем Эдгаром, не на шутку заинтриговала своих подписчиков.
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Так, на своей странице в Instagram Слава Каминская публиковала фото, на котором позирует в свадебном платье и фате, при этом не скрывая своей радости. Что это – кадр из очередной фотосъемки или же вскоре после развода Слава уже выбирает подвенечный наряд – пока не известно. Снимок певица подписала весьма лаконично: "Добрый вечер!".
Поклонники Каминской хоть и теряются в догадках, в большинстве отреагировали на фото с юмором: "Такая женщина всегда нарасхват!", "Психоделика", "И снова здравствуйте", – пишут они.
Отметим, что совсем недавно Слава Каминская заявила, что все еще испытывает чувства к бывшему мужу Эдгару, который, судя по всему, уже успел обзавестись новыми отношениями.
Ранее мы также писали, что Слава Каминская назвала причину развода с мужем, и это не ревность.
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