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Слава Каминская показала идеальную фигуру в желтом купальнике

Сегодня, 11:00

Участница "НеАнгелов" искупалась в бассейне с дочерью

Слава Каминская из группы "НеАнгелы", которая недавно рассекретила своего нового возлюбленного, показала стройную фигуру в купальнике. Певица опубликовала снимок, сделанный во время купания в бассейне со своей дочерью Лаурой.

Слава показала фолловерам, как справляется с жарой в городских условиях. Она обустроила надувной бассейн прямо на террасе своего жилья в Киеве. Таким образом Каминская открыла купальный сезон не выходя из дома.

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На фото Слава запечатлена вместе с 4-летней дочкой Лаурой, которая радостно плещется в воде. Певица же предстала в желтом слитном купальнике и солнцезащитных очках, восхитив фигурой своих поклонников.

"У нас тут своя Марбелья", – написала Слава в посте.

"Я представляю как люди с соседних домов с обычными лоджиями слюной давят на славину террасу", – заметила одно из подписчиц Каминской.

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Ранее Слава Каминская призналась, что во время карантина, который она проводит детьми Лаурой и Леонардом, порой ей приходится запираться в комнате.

"Я закрылась в комнате, чтобы не заниматься спортом, не убирать и не играться в куклы", – призналась звезда в программе "Зірковий шлях".

Подробнее смотрите в сюжете:

А недавно мы также писали, что Слава Каминская показала себя на операционном столе.

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