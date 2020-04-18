Слава Каминская показала, как оригинально покрасить пасхальные яйца

Певица удивила дерзким образом в фартуке

Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Кминская, которая с дочкой присоединилась к "подушечному" челленджу, показала, как оригинально покрасить пасхальные яйца. Певица поделилась лайфхаком в Instagram и удивила фолловеров дерзким образом.

Напомним, что накануне звездная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали подготовку к Пасхе дома. В этом году украинцы празднуют светлый праздник на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.

Слава Каминская Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

В социальной сети Слава Каминская разместила пост, в котором поделилась способом покраски яиц на Пасху. На фото артистка позирует в оригинальном фартуке с изображением женского тела. Рядом с ней ее дочь и сын.

"Тема нашего сегодняшнего урока – яйца яркие, праздничные, украшенные зеленкой. Яйца, как вы понимаете, сами себя не покрасят, а вот деееети. Могут одновременно обновить и модернизировать мебель, в том числе и мягкую ( безвозмездно), ну и весело провести время. Мама (сегодня это моя роль) владеет зеленкой и кастрюлей в совершенстве и по самые локти", – подписала публикацию Каминская.

INSTAGRAM

Согласно рецепту от Славы, мокрые яйца нужно обвалять в нарезанной шкарлупе лука и закутать в марлю. Затем опустить яйца в холодную воду с солью и зеленкой и поставить вариться. Сварившиеся яйца очистить от марли, промыть и смазать маслом.

"Самые красивые яйца, которые я когда-нибудь делала", – подытожила певица.

Смотрите в сюжете, как живут на карантине знаменитости:

А недавно Слава Каминская заговорила о пластических операциях. Сегодня.Lifestyle также публиковал рецепты пасок от Лилии Ребрик, Оли Поляковой и Насти Каменских.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться