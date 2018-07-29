Слава Каминская показала, как стоит на пуантах

Певица продемонстрировала грациозные балетные позиции

Слава Каминская. Фото: Instagram/babaslavka

Солистка популярной украинской группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская продемонстрировала балетные па. На своей странице в Instagram певица разместила серию потрясающих снимков, на которых артистка уверенно стоит на пуантах.

"Серия моих любимых фотографий со съёмок видео для @tanci1plus1... Первая моя любимая. Обожаю есть всякую дрянь, пить всякую дрянь. Жаль, что этот праздник души, как день рождения, раз в году :)", – забавно подписала фото Слава.

Слава Каминская. Фото: Instagram/babaslavka Слава Каминская. Фото: Instagram/babaslavka Слава Каминская. Фото: Instagram/babaslavka Слава Каминская. Фото: Instagram/babaslavka Слава Каминская. Фото: Instagram/babaslavka 1/5

Поклонники "неангела" пришли в восторг от увиденного и похвалили Славу: "Очень сильные фото", "Краса", "Вы просто красотка", "Сезон со Славой будет незабываемым)", "Талантливый человек – талантлив во всём", "Так красиво стоите будто всю жизнь занимались балетом", "Вы шикарная! Пример для подражания!", "Очень красиво и женственно".

Напомним, Слава Каминская опубликовала забавное видео и объявила об участии в шоу "Танці з зірками". Ранее стало известно, что одной из участниц танцевального шоу будет и Анита Луценко. Также на паркет нового сезона шоу выйдет Маша Ефросинина.