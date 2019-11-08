Слава Каминская показала кольцо на безымянном пальце: фотофакт

Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" заинтриговала фанатов новым кадром

Слава Каминская Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Украинская певица, участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская, которая этим летом развелась с мужем – пластическим хирургом Эдгаром Каминским, показала кольцо на безымянном пальце. Отметим, после расставания с супругом певица в одном из интервью призналась, что уже состоит в новых отношениях, но пока раскрывать подробности не собирается.

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Теперь украинская исполнительница заинтриговала новым фото в Instagram, на котором можно рассмотреть огромное кольцо с камнем на безымянном пальце. Поклонники сразу же бросились писать комментарии с главным вопросом – не выходит ли снова артистка замуж.

Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

"Иногда мне кажется, что я Ванга. Могу предугадать тему обсуждения", – неоднозначно подписала кадр Слава Каминская.

Также ранее артистка признавалась, что развод с пластическим хирургом никак не повлиял на ее желание снова выйти замуж. И если она встретит мужчину, который будет ей подходить, то без раздумий узаконит отношения.

Напомним, Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует. Певица призналась, что мужчина угрожает ей уже много лет.

Ранее мы также писали о звездных красотках, которые сделали первый шаг в романтических отношениях. Среди них и певица Слава Каминская.

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