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Слава Каминская показала полушпагат: забавные кадры

Певица отметила, что нужно уметь веселиться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:03
Слава Каминская
Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

Украинская певица Слава Каминская, которая ранее показала мужчину, который ее преследует, публикует в сети забавные снимки и ролики. Так, 35-летняя артистка покорила подписчиков забавным видео, в котором демонстрирует свою отличную растяжку. Видео появилось на странице звезды в Instagram.

Узнайте о том, что Слава Каминская увлеклась интервальным голоданием:

В зацикленном ролике показано, как певица веселится вместе со своими подругами. Каминская сидит на стуле, облокотившись рукой на соседний стул. Одна нога певицы поднята практически над головой. За спиной Каминской стоит ее подруга, обнимая звезду за плече и махая ее ногой.

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На заднем плане присутствуют еще две женщины. Одна забавно играет со своими волосами, а другая танцует с надувными шариками. В комментарии Каминская написала, что "проблема нашего общества, в отсутствии юмора и интеллекта по совместительству". Также звезда добавила, что ей с друзьями было смешно.

INSTAGRAM

Напомним, ранее Слава Каминская рассказала, как ей предлагали сделать аборт.

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