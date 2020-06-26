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Солистка НЕАНГЕЛОВ напугала поклонников фото в кислородной маске

Сегодня, 11:06

Солистка группы НЕАНГЕЛЫ озадачила поклонников новыми публикациями в Instsgram

Солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, которая в откровенном наряде подогрела интерес к своему новому роману, озадачила поклонников неожиданными фото, появившимися на ее странице в Instagram. Певица опубликовала кадры, на одном из которых запечатлена с кислородной маской на лице, а на втором – с округлым животом.

Фанаты Славы думают, что артистка в третий раз беременна. А всему виной кадр, на котором Каминская запечатлена сбоку в зеркале в одних лишь шортах, демонстрируя заметно большой живот.

Слава Каминская
Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

"Я, надеюсь, это колбаса", – подписала фотографию артистка.

Перед этим, она опубликовала фото в кислородной маске и наушниках, в комментарии написав, что ей не нравится музыка и "газ тоже не веселит".

Слава Каминская
Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

Причину, по которой ей пришлось надеть маску, Слава сперва не сообщила, чем изрядно напугала своих подписчиков.

Обеспокоенные фолловеры в комментариях на странице звезды принялись строить догадки: "Оо, сейчас понесутся комментарии что беременна от Вишнякова", "Я думаю, что малыш", "Я тоже все три беременности надеялась что я просто много ем".

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Вскоре в Instastories слава Каминская рассказала, что проходит сеанс гипокситерапии – процедуры подачи кислорода, которая применяется для профилактики и лечения различных заболеваний, в том числе хронической усталости и головных болей.

Напомним, что недавно Слава Каминская рассекретила своего нового возлюбленного после того, как долгое время его скрывала.

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