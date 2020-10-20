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Слава Каминская прокомментировала слухи о романе с экс-депутатом

Сегодня, 15:10

Участнице группы "НЕАНГЕЛЫ" приписывали роман с Сергеем Кацубой

Личную жизнь певицы Славы Каминской постоянно обсуждают в Сети. В рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", участница группы "НЕАНГЕЛЫ" призналась, какие отношения связывают ее с экс-депутатом Сергеем Кацубой и почему она больше не хочет делиться подробностями своей личной жизни.

Несколько месяцев назад Слава Каминская выложила в Instagram фото, на котором она запечатлена с экс-депутатом Сергеем Кацубой. И, конечно, певице сразу начали приписывать роман с мужчиной. Сама же Слава говорит, что с Сергеем они давние друзья.

Слава Каминская и Сергей Кацуба
Фото: instagram.com/babaslavka

"С Сережей мы дружим очень давно. Выложила фотку – все, меня уже посватали, я уже детей от него родила", – прокомментировала Слава.

Она также сказала, что специально троллит подписчиков, периодически выкладывая фото мужской руки, потому что это очень интересно.

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Кроме того, это не единственный известный мужчина, которому со Славой приписывают романтические отношения. В числе таких были Дмитрий Дикусар и Никита Добрынин.

"Вот кто появляется у меня в соцсетях, только потому, что у меня нет статуса "замужем", обязательно что-то приписывают, что-то я скрываю от кого-то... Надоело мне уже, хватит... Личная жизнь должна быть личной – дома и за семью замками", – добавила Каминская.

Полное интервью Славы смотрите в сюжете:

Недавно мы писали, что Слава Каминская рассказала о новом романе.

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