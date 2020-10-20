Слава Каминская прокомментировала слухи о романе с экс-депутатом

Участнице группы "НЕАНГЕЛЫ" приписывали роман с Сергеем Кацубой

Личную жизнь певицы Славы Каминской постоянно обсуждают в Сети. В рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", участница группы "НЕАНГЕЛЫ" призналась, какие отношения связывают ее с экс-депутатом Сергеем Кацубой и почему она больше не хочет делиться подробностями своей личной жизни.

Несколько месяцев назад Слава Каминская выложила в Instagram фото, на котором она запечатлена с экс-депутатом Сергеем Кацубой. И, конечно, певице сразу начали приписывать роман с мужчиной. Сама же Слава говорит, что с Сергеем они давние друзья.

Слава Каминская и Сергей Кацуба

Фото: instagram.com/babaslavka

"С Сережей мы дружим очень давно. Выложила фотку – все, меня уже посватали, я уже детей от него родила", – прокомментировала Слава.

Она также сказала, что специально троллит подписчиков, периодически выкладывая фото мужской руки, потому что это очень интересно.

Кроме того, это не единственный известный мужчина, которому со Славой приписывают романтические отношения. В числе таких были Дмитрий Дикусар и Никита Добрынин.

"Вот кто появляется у меня в соцсетях, только потому, что у меня нет статуса "замужем", обязательно что-то приписывают, что-то я скрываю от кого-то... Надоело мне уже, хватит... Личная жизнь должна быть личной – дома и за семью замками", – добавила Каминская.

Полное интервью Славы смотрите в сюжете:

Недавно мы писали, что Слава Каминская рассказала о новом романе.

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