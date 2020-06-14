Слава Каминская рассекретила своего нового возлюбленного

Певица также озадачила фанов снимком со "свекровью"

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая взбудоражила поклонников эротическим снимком на парковке, впервые показала нового возлюбленного и его маму. В социальной сети звезда разместила фото, которые вызвали массу вопросов у поклонников Славы.

Напомним, что недавно 35-летняя Каминская уже рассказывала о своем новом мужчине, появившемся после ее развода с Эдгаром Каминским, и призналась, что он знаком с ее детьми.

О разводе Славы и Эдгара Каминских смотрите в ролике:

Наконец Слава решила приоткрыть завесу тайны и впервые показала совместное фото со своим избранником. Кадр она опубликовала в Instastories.

Слава Каминская и Сергей Кацуба |Фото: instagram.com/babaslavka

Как стало известно, новым мужчиной исполнительницы оказался экс-член правления НАК "Нафтогаз", народный депутат Украины 7 созыва Сергей Кацуба.

В профиль Каминская также запостила совместное фото с мамой Кацубы – Натальей, подписав кадр словом "Свекрушненька".

INSTAGRAM

В комментариях фолловеры Славы разошлись во мнениях и засыпали певицу вопросами: "Тааааккк.... интриги, скандалы, расследования. Слава вышла замуж? Кто он? Где он?", "Топит за Шария", "Это Наталья Ивановна Кацуба, мать Сергея и Александра Кацубы. А на фото в сторис Сергей Кацуба", "Серйозно?! "свекрушенька", яка підтримує Шарія? Слів нема просто".

Напомним, что вскоре после того, как Слава и Эдгар развелись, хирург завел новые отношения с арт-директором украинского бренда одежды Ольгой Богатой. Сама же участница "НеАнгелов" призналась, что тяжело перенесла развод.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться