Слава Каминская рассказала, где бы хотела жить

Артистка недавно отдыхала с мужем в США

Слава Каминская заметно похудела Фото: instagram.com/babaslavka

На днях состоялся традиционный атмосферный вечер, который ежегодно устраивает журнал Viva!. На событии было много знаменитостей, которых не обошли наши журналисты "Зіркового шляху", который выходит на телеканале "Украина". Слава из группы "НЕАНГЕЛЫ" пришла на тусовку с коллегой Викой. Артистка рассказала, что недавно вернулась из Америки, куда уезжала с мужем.

Журналисты поинтересовались у артистки,не возникало ли у нее желания переехать в Америку, там жить, обустроить свой быт и растить детей, даже не будучи певицей.

Слава Каминская шокировала поклонников глубиной декольте Фото: instagram.com/babaslavka

"Я вам скажу, я бы с радостью страдала там фигней. С радостью. В Майами отлично. Мне кажется это такое потрясающее место для страдания фигней и ничегонеделания. Но опять же, это пока есть работа, пока ее много. Потом, мне кажется, я бы загрустила, пришлось бы перевозить целую кучу вещей обратно. Хорошо там, где нас нет. Поэтому, мне кажется, это прекрасная страна для того, чтобы ездить туда отдыхать. А жить все-таки хорошо здесь", – призналась артистка.

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