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Слава Каминская рассказала о новом романе и разводе с бывшим мужем Эдгаром

Сегодня, 19:02

Певица уже познакомила нового мужчину со своими детьми

Солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская рассказала о новом мужчине, его знакомстве с ее детьми и ее разводе с мужем Эдгаром.

Артистка призналась, что ее новый избранник далек от мира шоу-бизнеса, и показывать миру она его пока что не собирается.

"Он не лезет в шоу-бизнес, оно ему не нужно. Я же одного уже представляла. Допредставлялась, хватит. Я не те же грабли еще один раз наступать не собираюсь. Хороший мужчина, который меня ценит, любит и уважает. Мне достаточно", – говорит Слава в интервью программе "Прямой вопрос" на YouTube.

На вопрос ведущей о том, познакомила ли Слава нового избранника с детьми, и как его им представила, она ответила: "Познакомила. Сказала – мамин друг. А зачем детям рассказывать? Мол, это ваш новый папа? Нет, у них есть папа, которого они безумно любят. Так получилось, что мы забирали их из садика, я сказала, что он – "мамин друг".

Певица Слава Каминская
Певица Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

Также Слава призналась, что слишком близко своего спутника она с детьми пока не знакомит, ведь в ее личной жизни все может поменяться.

"Пока решила их не "коннектить". Вдруг мама друга поменяет", – смеется Каминская.

Слава также добавила, что не предполагала, что они с Эдгаром когда-нибудь разведутся.

"В жизни всякое бывает. Я девушка творческая, мне нужно вдохновляться. Пока вдохновляет, все устраивает", – сказала артистка.

Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром Каминским
Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром Каминским
Фото: instagram.com/babaslavka

Слава отметила, что благодарна Эдгару за решение развестись.

"Я стала ценить в мужчинах то, что не ценила раньше. И стала замечать отношение к себе – насколько оно отличается, ведь есть большая разница, когда мужчина любит тебя, и когда он любит себя", – заявила певица.

Напомним, Эдгар Каминский рассказал о причине их со Славой развода. Ранее мы сообщали, что Слава и Эдгар Каминские воссоединились на отдыхе в Одессе.

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