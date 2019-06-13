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Слава Каминская разводится с мужем: заседание суда перенесли

Адвокаты Славы Каминской попросили перенести заседание суда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:34

На прошлой неделе стало известно, что одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса Слава и Эдгар Каминские разводятся. Первое заседание суда было назначено на 12 июня, однако звездные супруги на мероприятие не явились.

Эдгар и Слава Каминские проигнорировали судебное заседание относительно собственного развода. Команда "Ранку з Україною" так и не дождалась в суде звездную чету в назначенное время. Однако известно, что адвокаты солистки группы "НЕАНГЕЛЫ" запросили дополнительное время на урегулирование вопроса мирным путем.

Слава Каминская с мужем Эдгаром и детьми
Слава Каминская с мужем Эдгаром и детьми
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Новое слушание назначено на 1 июля. Между тем инициатор развода, пластический хирург Эдгар Каминский, впервые за долгое время опубликовал совместное фото с женой и дал официальный комментарий относительно развода.

Напомним, Эдгар и Слава поженились в июле 2014-го. Пара воспитывает 4-летнего сына Леонарда и 3-летнюю дочь Лауру.

Ранее Сегодня.Lifestyle поделились историей любви Славы и Эдгара Каминских. Отношения звездной пары развивались достаточно бурно.

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