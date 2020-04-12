Слава Каминская с дочкой присоединились к "подушечному" челленджу

Только посмотрите на этих модниц!

На карантине пользователи сети запустили челлендж с "платьями" из подушек. К #pillowchallenge присоединилась участница группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, которая ранее откровенно заговорила о пластических операциях.

О флешмобах на самоизоляции, которые заполонили весь Instagram, мы рассказывали в этом материале. Здесь и платья-подушки, и нашумевший дальгона-кофе и "мусорный флешмоб" – это когда вы отправляетесь выносить мусор в самом шикарном наряде из своего гардероба.

Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

Так, Слава Каминская решила приобщиться к новому флешмобу #quarantinepillowchallenge. Вместе с дочкой Лаурой артистка использовала подушку согласно трендам – надев ее на себя. Карантинный лук Славы состоял из бежевой подушки, широкого ремня и ботфортов цвета хаки. Ее дочь позировала с маленькой розовой подушкой и в маминых туфлях на каблуках.

"Челленджи – это побочки популярности", – подписала фото Каминская.

INSTAGRAM

Ранее Слава Каминская призналась, как переживает ее маленькая дочь Лаура развод родителей. По словам артистки, она не на шутку взволнована поведением четырехлетней дочери. В последнее время девочка буквально ни на шаг не отходит от мамы, а когда Слава вынуждена уехать по работе – Лаура плачет и не желает ее отпускать.

Смотрите в сюжете, что звезды делают дома на карантине:

В то же время, бывший муж участницу НЕАНГЕЛЫ Эдгар Каминский больше не скрывает новую возлюбленную.

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