Слава Каминская умилила фото с детьми, а также рассказала об "идеальной паре" с мужем

Певица призналась, что не представляла себя в роли матери

Слава и Эдгар Каминские. Фото: Instagram/babaslavka

Солистка украинской поп-группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская восхитила поклонников трогательным снимком с детьми. Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram, отметив, что Леонардо и Лаура заставляют ее улыбаться в любой ситуации. Слава также призналась, что не представляла себя в роли матери.

"Эти два поросёнка заставляют меня улыбаться в любой ситуации. Никогда не думала, что смогу кого-то так сильно любить. Никогда не представляла себя в роли матери. Никогда не говори никогда. Всем любви! Такой же чистой, как любовь матери и ребёнка. ПиСи: соскучилась страшно, а работу мою за меня никто не сделает. Привет гастроль", – подписала снимок артистка.

Слава Каминская с детьми Фото: instagram/babaslavka

Кроме того, Каминская развенчала миф о ее "идеальных" отношениях с мужем, как зачастую пишут в комментариях ее поклонники.

"Часто под нашими с Эдом фотками пишут: идеальная пара! Самые красивые! Вы созданы друг для друга! И т.д) по факту – это правда! На фотках. А за кадром – живые люди, персонажи я бы сказала, с индивидуальной картинкой мира, разным воспитанием, восприятием, разнообразной гаммой эмоций. так вот, на фоне этих самых эмоций у нас возникали конфликты. Иногда из-за мелочей. Вспышка и привет. Привет уныние, привет отсутствие настроения, привет еда", – рассказала певица.

Слава и Эдгар Каминские Фото: instagram/babaslavka

Она добавила, что взрослея, они с Эдгаром научились мудрости, а также слышать друг друга.

"Хорошо, что мы взрослеем и учимся понимать друг друга, не только слушать, но и слышать. Хорошо, что я могу говорить об этом открыто, и знаю, что мой муж меня поддержит. Ну а порой, хорошо закрыть оральное отверстие и просто улыбаться, ну или найти ему любое другое полезное применение. В общем совет от babaslavka: іноді краще жувати, ніж говорити. Или: перед тем как начать выражать несомненно своё очень важное мнение – вдох и выдох – 5 раз. Сегодня всем прописываю ЛЮБОВЬ!)", – подытожила Слава.

Напомним, юморная Слава Каминская показала, как отдыхает с мужем в Беларуси. Ранее Слава Каминская умилила трогательным семейным фото. Также мы писали, что певицу забавно поздравили с днем рождения.