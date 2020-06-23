Слава Каминская в откровенном наряде подогрела интерес к своему новому роману

Участница НЕАНГЕЛОВ восхитила поклонников эффектным образом

Участница группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, которая недавно рассекретила своего нового возлюбленного, подогрела интерес к своей личной жизни. В Instagram певица опубликовала свежий пост, в котором предстала в эффектном образе, заинтриговав своих фолловеров подписью.

Напомним, что артистка решила приоткрыть завесу тайны и впервые показала совместное фото с избранником в Instastories. Подписчики сразу же узнали в нем народного депутата Украины.

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Так, на новом снимке Слава позирует в черном платье в сетку, надетом поверх боди. Ее образ дополнил черный пиджак, который исполнительница держит в руках. Волосы Каминская уложила красивыми волнами.

Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

"Люблю тебя, и ты это знаешь", – написала в посте певица.

В комментариях фолловеры Славы Каминской оставили ей массу комплиментов, а также попытались узнать, кому адресованы ее слова: "Слава, умница! Умеешь подогреть интерес! Пусть все мучаются вопросом "кого?", "Думаю речь идёт об Эдгаре", "У вас новый мужчина?".

А недавно Слава показала фолловерам, как справляется с жарой в городских условиях. Она обустроила надувной бассейн прямо на террасе своего жилья в Киеве. Таким образом Каминская открыла купальный сезон не выходя из дома.

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