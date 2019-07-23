Слава Каминская впервые подтвердила развод
Певица назвала себя "разведенкой"
Недавно украинский шоу-бизнес шокировала новость о том, что Слава и Эдгар Каминские развелись. Соответствующая информация появилась на сайте Подольского суда. Кроме того, сам Эдгар Каминский комментировал расставание. А вот Слава не реагировала на постоянные вопросы поклонников. Если, конечно, не брать во внимание новую песню "НЕАНГЕЛОВ" – "До и после", посвященную теме расставания.
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На прошлой неделе Слава отметила 35-летие, а теперь делится снимками с праздника. Так, на одном из кадров певица позирует с главным героем шоу "Холостяк 9" Никитой Добрыниным. Слава забавно подписала фото, тем самым впервые официально подтвердив, что она развелась.
"Разведёнка и холостяк! Доброе утро, страна!", – написала Каминская.
Отметим, Слава и Эдгар Каминские воспитывают сына Леонарда и дочь Лауру. Судя по всему, экс-супруги договорились о совместной опеке, так как дети общаются и с мамой, и с папой.
Ранее мы также поделились историей любви Славы и Эдгара Каминских.
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