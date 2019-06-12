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Слава Каминская впервые прокомментировала развод с мужем

Украинская певица опубликовала пост в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:01
Слава и Эдгар Каминские
Слава и Эдгар Каминские
Фото: instagram.com/babaslavka

На днях муж Славы Каминской, солистки группы НЕАНГЕЛЫ, неожиданно подал на развод. Информация об этом появилась на официальном сайте Подольского районного суда города Киева. Заседание состоится уже сегодня 12 июня. Заявление на развод пластический хирург Эдгар Каминский подал еще 19 апреля.

Более детально о разводе звездной пары в нашем видео: 

Долгое время супруги отмалчивались и никак не комментировали слухи об их разводе. Первым это сделал Эдгар, опубликовав фото с сыном Леоном. Мужчина открыто не упомянул о разводе, но написал, что все к лучшему. После этого не сдержалась и сама Слава Каминская. На личной странице в Instagram она опубликовала свое фото и оставила ироничный пост. Певица о самом разводе ничего не сказала, можно только догадываться, что он посвящен расставанию с мужем. 

INSTAGRAM (@babaslavka)

"На этом месте могла бы быть ЧБшечка, под ней грустная цитата, со стратегически завуалированным месседжем, направленным в целевую аудиторию. Но... Человек собаке друг, а зомби зомби зомби", – с юмором написала украинская знаменитость. 

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Отметим, что новость о их расставании шокировала поклонников. Супружеская пара всегда выглядела счастливо и никто не ожидал такого завершения отношений. Правда, Слава рассказывала журналистам, что часто срывалась на мужа из-за переутомления, а также у них бывали недомолвки и скандалы. 

Слава и Эдгар поженились в июле 2014-го. Пара воспитывает двоих детей: 4-летнего сына Леонарда и 3-летнюю дочь Лауру.

Ранее мы также поделились историей любви Славы и Эдгара Каминских.

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