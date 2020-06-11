Слава Каминская взбудоражила поклонников эротическим снимком на парковке – фото

Звезда продемонстрировала новый образ

Солистка дуэта "НЕАНГЕЛЫ"Слава Каминская, которая впервые заговорила о своем новом мужчине на днях, опубликовала новую эффектную фотографию в социальной сети. Слава Каминская позировала перед объективом черном нижнем белье, сверху которого надела кожаный тренч с поясом. Недавно певица сменила прическу, которая ей очень к лицу.

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Стильный снимок был сделан на парковке. Колоритный мейк-ап певицы и целеустремленный взгляд в камеру сделали фото еще более впечатляющим.

"У пессимистки чашка наполовину пустая. У оптимистки чашка наполовину пуш ап", – подписала публикацию Слава Каминская.

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Поклонники окружили певицу комплиментами и отметили, а кто-то даже не узнал ее в новом образе.

Недавно Слава Каминская призналась, сколько раз хотела уйти из "НЕАНГЕЛОВ".

Также ранее артистка заявила, что новой избраннице не повезло с ее экс-мужем.

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