Слава Каминская взбудоражила поклонников эротическим снимком на парковке – фото
Звезда продемонстрировала новый образ
Солистка дуэта "НЕАНГЕЛЫ"Слава Каминская, которая впервые заговорила о своем новом мужчине на днях, опубликовала новую эффектную фотографию в социальной сети. Слава Каминская позировала перед объективом черном нижнем белье, сверху которого надела кожаный тренч с поясом. Недавно певица сменила прическу, которая ей очень к лицу.
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Стильный снимок был сделан на парковке. Колоритный мейк-ап певицы и целеустремленный взгляд в камеру сделали фото еще более впечатляющим.
"У пессимистки чашка наполовину пустая. У оптимистки чашка наполовину пуш ап", – подписала публикацию Слава Каминская.
Поклонники окружили певицу комплиментами и отметили, а кто-то даже не узнал ее в новом образе.
Недавно Слава Каминская призналась, сколько раз хотела уйти из "НЕАНГЕЛОВ".
Также ранее артистка заявила, что новой избраннице не повезло с ее экс-мужем.
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