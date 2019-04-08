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Слава Каминская взбудоражила поклонников внешним видом

Поклонники раскритиковали Славу Каминскую за излишнюю худобу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Слава Каминская заметно похудела
Слава Каминская заметно похудела
Фото: instagram.com/babaslavka

Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская рассказывала, что придерживается интервального питания. Сама артистка признавалась в соцсетях, что результатом довольна, однако вместе с сантиметрами на талии ушли и сантиметры на груди. Кроме того, Слава писала, что ее супруг Эдгар Каминский считает, что она стала слишком худой.

А теперь на своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует в стильном образе – красном удлиненном пиджаке, мини-шортах, массивных кроссовках и с рюкзаком. 

"Мне сказали, что на ужин я должна идти красиво! Я и пошла! Красиво?", – поинтересовалась Слава.

Славу Каминскую раскритиковали за излишнюю худобу
Славу Каминскую раскритиковали за излишнюю худобу
Фото: instagram.com/babaslavka

Однако подписчики обратили внимание на фигуру Славы Каминской. Многие считают, что артистка излишне похудела: "Нужно набрать парочку кг, красивая но худовато, "Слава, вы очень красивая, но слишком похудели!!!!!", "Интересно, как муж отреагировал на такую худобу?"- пишут поклонники. 

Ранее мы писали, что Слава Каминская показала стильную маму и рассказала, как выбирает одежду.

Смотрите видео, в котором Слава Каминская рассказывает о сольной карьере:

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