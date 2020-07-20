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Славянский Базар-2020: какое место на конкурсе заняла Украина

Сегодня, 12:07

В Витебске нашу страну представляла победительница "X-Фактора" Элина Иващенко

19 июля в Витебске состоялся гала-концерт торжественного закрытия XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар-2020". В этом году представительницей Украины стала победительница третьего сезона вокального талант-шоу "Голос. Дети" и десятого сезона шоу "X-Фактор", а также – участница Нацотбора Украины на "Евровидение-2020" Элина Иващенко.

Во время финала "Славянского базара" были награждены лауреаты конкурса, набравшие наибольшее количество баллов от жюри. Лидерство на конкурсе с самого начала "захватили" Беларусь, Босния и Герцеговина, Украина и Литва.

Так, Элина Иващенко получила специальный приз президента Беларуси "Славянская надежда". Девушка исполнила известную украинскую песню "Ой, у вишневому саду".

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Обладателям Гран-при по итогам двух дней стал представитель Беларуси Роман Волознев. Кроме статуэтки и диплома он получил чек на 20 тыс. долларов.

Первую премию получила Элина Иващенко (Украина), 15 тыс.; вторую — Каролина Лындо (Литва), 10 тыс.; третью — Хансултан (Казахстан) и Ивона Одицки (Босния и Герцеговина), по 2,5 тыс.

Добавим, что на "Славянском Базаре-2020" в качестве звездных гостей выступили такие украинские исполнители, как группа KAZKA, Тина Кароль и другие.

Смотрите в сюжете, кто из мировых звезд отменил концерты из-за пандемии:

Ранее был назван город, в котором пройдет "Евровидение-2021".

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