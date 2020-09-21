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Слезы, признания и возвращение Петрожицкой: как прошел четвертый выпуск шоу "Танці з зірками-2020"

Сегодня, 01:05

Самые интересные подробности прямого эфира

В воскресенье, 20 сентября, состоялся четвертый выпуск шоу "Танці з зірками-2020", которое на прошлой неделе покинули Слава Каминская и Дмитрий Дикусар. Гостьями этого прямого эфира стали Леся Никитюк и Маша Ефросинина, а участники делились откровенным историями, которые повлияли на их жизни и судьбы. Далее в материале узнайте все подробности выпуска.

Вечер под темой "Год, который меня изменил" открыли Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко, вернувшиеся после самоизоляции. Их первым танцем на паркете стал ча-ча-ча, а оценка – 30 баллов.

Юлия Санина и Дмитрий Жук исполнили впечатляющий пасодобль. Страстный танец похвалил Влад Яма, но раскритиковал Григорий Чапкис. Общий бал пары – 35.

Контемпорари Санта Димопулос посвятила своему отцу, который умер от рака. Напомним, что ее партнер на паркете – Макс Леонов. Екатерину Кухар растрогал танец пары, которая подарила им оценку 10 баллов. В сумме у Санты и Макса 39 баллов.

Следующими на паркет вышли Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Своим танго певица решила поставить точку в истории с группой "ВИА Гра", станцевав под один из хитов коллектива "Пошел вон". Оценка Нади и Кирилла – 40 баллов.

Позитив и Юлия Сахневич для четвертого выпуска подготовили джайв, который посвятили группе "Время и Стекло". Григорию Чапкису танец понравился, а Екатерина Кухар и Влад Яма засыпали Алексея замечаниями. В сумме у пары 29 баллов.

Румбу Сергея Мельника и Аделины Дели похвалил Григорий Чапкис, назвав танец идеальным. Отметим, что в предыдущих выпусках "Танців з зірками-2020" футболиста часто критиковали. Общий балл участников – 35.

Следующими свой джайв представили alyona alyona и Юрий Гурич. В 26 баллов оценили четвертый танец пары звездные судьи.

Ольга Фреймут и Илья Падзина исполнили контемпорари, вызвавшее вопросы у практически всех судей, кроме Григория Чапкиса, который похвалил танец пары. Их сегодняшний балл – 35.

Сергей Танчинец и Яна Цыбульская танцевали в этот вечер ча-ча-ча, который, по словам судей, был идеальным и лучшим танцем пары. 34 балла – оценка Сергея и Яны.

Далее на паркет вышли Арам Арзуманян и Антонина Руденко, которые растрогали всех присутствующих своим фокстротом. В сумме у них 36 баллов.

Венский вальс Тарас Цимбалюк и Яна Заец также растрогал жюри, хотя Екатерина Кухар осталась недовольна движениями актера. Сегодняшняя оценка пары – 34.

Сюрпризом стало четвертое выступление Олега Винника и Алены Шоптенко – пара исполнила пасодобль не на паркете, а на сцене в Житомире, где в этот вечер певец давал концерт. Общий балл Олега и Алены – 36.

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в четвертом эфире – узнайте по ссылке.

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