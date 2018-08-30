Слишком голые ноги и грудь: Меган Маркл неприятно удивила откровенным нарядом

Жена принца Гарри в очередной раз нарушила королевский этикет

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Getty

Герцогиня Сассекская Меган Маркл снова отличилась на очередном торжественном мероприятии. На этот раз своим весьма пикантным образом. Принц Гарри и Меган Маркл стали почетными гостями показа мюзикла "Гамильтон" в лондонском театре "Виктория Палас". Торжественное мероприятие проходило при поддержке фонда Sentebale, патронами которого и являются Гарри и Меган.

принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Дело в том, что супруга принца Гарри надела смелое короткое платье черного цвета от бренда Judith and Charles за 595 долларов. Свой образ она дополнила черными туфлями-лодочками, высоко поднятой прической и клатчем. Платье прекрасно подчеркнуло фигуру Меган Маркл, но не все оценили наряд одобрительно. У Меган платье выделялось слишком глубоким декольте и короткой длиной. Платье было выше колен, поэтому можно было отлично разглядеть стройные но чересчур худые ноги Меган Маркл.

принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Отметим, что согласно королевскому дресс-коду, представителям королевской семьи не разрешается носить слишком короткие платья, глубокие декольте или допускать другие чрезмерные обнажения в образе. А впрочем, с королевскими запретами боролась в свое время и мать принца Гарри – принцесса Диана. Она не раз надевала короткие платья с глубокими декольте, брючные костюмы, джинсы.

принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Напомним, ранее герцогиня Сассекская тоже не раз нарушала этикет. Она на парад Trooping the Colour в честь дня рождения королевы Елизаветы надела элегантное нежно-розовое платье с оголенными плечами. Согласно всем правилам королевского этикета, представительницам монаршей семьи нельзя появляться на публике в подобных нарядах, оголяющих плечи.

Ранее Меган Маркл в тоже нарушала королевский этикет. Например, когда работник благотворительной организации подошла пожать руку Меган, будущая супруга Гарри, вместо рукопожатия, неожиданно обняла девушку.