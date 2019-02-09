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"Слишком круто для Евровидения": песня украинской группы шокировала зрителей

Композиция коллектива наделала шуму в интернете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Кадр из клипа "ЦеШо" Фото: скриншот / youtube
Кадр из клипа "ЦеШо"
Фото: скриншот / youtube

Пользователи YouTube активно обсуждают клип украинской группы "ЦеШо" к песне Hate ("Ненависть"), с которой музыканты намерены посоревноваться за право представлять Украину на Евровидении-2019. Коллектив под номером 4 выступит в первом полуфинале Национального отбора﻿ вечером 9 февраля.

"Я против радикализма. Я против пацифизма. Я против национализма. Я против патриотизма. Я против демократии. Я против всего. Я ненавижу тебя. Ты ненавидишь меня", – поют в треке солистки из группы "ЦеШо".

Пользователи сети активно обсуждают увиденное на YouTube видео в комментариях: "Почему я это смотрю уже сотый раз? Так держать буду за вас болеть!", "Божечки, меня от энергетики песни и видео просто разрывает﻿", "Слишком круто было бы увидеть вас на Евровидение! Голосуем все!﻿", "Клип еще лучше чем сама песня".

Юзер Maria Kachurina попыталась объяснить значение новой песни и клипа "ЦеШо":

"Не понимаю, почему некоторым комментаторам не понять, что исполнители поют не от своего имени. Они – отражение общественных проблем, с интерпретацией. И они не говорят о себе! Таким и есть искусство – отражение. Чтобы мы подумали. Обычно человек, который имеет много негатива, ненависти, нуждается в помощи, на самом деле. И в конце песни это так просто и искусно раскрывается".

Напомним, мы также подробно рассказывали о всех участниках Нацотбора на "Евровидение 2019". Ранее мы сообщали, что международное музыкальное состязание "Евровидение-2019" пройдет 14, 16 и 18 мая. 

Смотрите видео: чем будет удивлять Евровидение-2019

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Источник: Сегодня
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