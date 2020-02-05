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Словно кукла: похудевшую Адель не узнали поклонники

Певица действительно изменилась до неузнаваемости

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:46
Певица Адель
Певица Адель
Фото: Getty Images

31-летняя британская певица Адель, которая ранее удивила стремительным похудением, снова обескуражила поклонников внешним видом. Все дело в появившемся в Сети фото, на котором звезда позирует в компании друзей.

О кардинальных изменениях в жизни Адель узнайте в сюжете:

Так, в Instagram появился черно-белый снимок, на котором крайне сложно узнать Адель. Многие поклонники звезды отметили, что она выглядит, словно кукла. Однако некоторые считают, что она не выглядит идеально, и не поддерживают яркий макияж и использование фотошопа: "Она не выглядит идеально, она выглядит по-другому, и не потому, что она похудела. У нее другое лицо, слишком много фотошопа и макияжа (потому что я не верю, что она делала операцию)". Нашлись и те, кто не узнал кумира: "Это не она".

Адель удивила поклонников изменениями во внешности
Адель удивила поклонников изменениями во внешности
Фото: Instagram.com

Сама Адель объясняла, как ей удалось избавиться от лишних килограммов. Как оказалось, похудение не было целью певицы.

Ранее мы также писали, что Адель устроила вечеринку в честь рождества, и показали, как это было.

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