"Сложная ситуация": коллега мужа Заворотнюк рассказала, что на самом деле происходит в их семье

Татьяна Навка отметила, что у актрисы сильный характер

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

То, что известная российская актриса Анастасия Заворотнюк больна раком мозга, подтвердили члены семьи и коллеги. Ко всему, одна из близких подруг и известная российская фигуристка, которая выступает в паре с мужем звезды сериала "Моя прекрасная няня", Татьяна Навка занялась благотворительным сбором средств на лечение кинозвезды. Фигуристка родом из Днепра рассказала, что хочет помочь своему коллеге Петру Чернышеву, который переживает из-за болезни супруги сложный период в жизни.

Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме. Детали в сюжете:

Ко всему, Татьяна призналась, что, несмотря на семейную трагедию, Петр Чернышев старается отдаваться делу на все сто процентов.

"Да действительно сложная ситуация в семье у Петра, но жизнь продолжается и нужно работать. На мой взгляд, это, наоборот, для него хороший обмен энергией с публикой. И как вы знаете, я объявила, что все средства от завершительного шоу, которые заработает компания, мы передадим в поддержку семье Петра, потому что Анастасия находится в борьбе с болезнью. Анастасия молодец и умничка, и мы надеемся, что поможем ей. Все ребята молодцы, что поддержали", — рассказала звезда спорта изданию Starhit.

Татьяна Навка Фото: Instagram.com

Также фигуриста выразила надежду на скорейшее выздоровление Анастасии и отметила, что за хрупкой внешностью актрисы скрывается сильный характер, поэтому шансы на излечение есть.

"Анастасия — светлый, искренний и позитивный человек. И главное, за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом", — подытожила Татьяна Навка.

Также мы сообщали, что на официальной странице Анастасии Заворотнюк в Instagram впервые за долгое время появилось фото с мужем.

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