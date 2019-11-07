Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Сложная ситуация": коллега мужа Заворотнюк рассказала, что на самом деле происходит в их семье

Татьяна Навка отметила, что у актрисы сильный характер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

То, что известная российская актриса Анастасия Заворотнюк больна раком мозга, подтвердили члены семьи и коллеги. Ко всему, одна из близких подруг и известная российская фигуристка, которая выступает в паре с мужем звезды сериала "Моя прекрасная няня", Татьяна Навка занялась благотворительным сбором средств на лечение кинозвезды. Фигуристка родом из Днепра рассказала, что хочет помочь своему коллеге Петру Чернышеву, который переживает из-за болезни супруги сложный период в жизни.

Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме. Детали в сюжете:

Ко всему, Татьяна призналась, что, несмотря на семейную трагедию, Петр Чернышев старается отдаваться делу на все сто процентов.

Читайте также:
Сергей Жигунов продал загородный дом из-за Анастасии Заворотнюк

"Да действительно сложная ситуация в семье у Петра, но жизнь продолжается и нужно работать. На мой взгляд, это, наоборот, для него хороший обмен энергией с публикой. И как вы знаете, я объявила, что все средства от завершительного шоу, которые заработает компания, мы передадим в поддержку семье Петра, потому что Анастасия находится в борьбе с болезнью. Анастасия молодец и умничка, и мы надеемся, что поможем ей. Все ребята молодцы, что поддержали", — рассказала звезда спорта изданию Starhit.

Татьяна Навка
Татьяна Навка
Фото: Instagram.com

Также фигуриста выразила надежду на скорейшее выздоровление Анастасии и отметила, что за хрупкой внешностью актрисы скрывается сильный характер, поэтому шансы на излечение есть.

"Анастасия — светлый, искренний и позитивный человек. И главное, за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом", — подытожила Татьяна Навка.

Также мы сообщали, что на официальной странице Анастасии Заворотнюк в Instagram впервые за долгое время появилось фото с мужем.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Последний раз виделись в суде": первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал всю правду о жизни с актрисой Палата класса люкс: сколько стоит лечение Анастасии Заворотнюк Семья Анастасии Заворотнюк показала фото актрисы из онкоцентра
шоу-бизнес актриса Анастасия Заворотнюк онкология
Реклама

Новости партнеров

Юра Шатунов впервые показал свою семью
Юра Шатунов впервые показал свою семью
Салат на зиму про запас: вкуснее соленых огурцов и помидоров
Салат на зиму про запас: вкуснее соленых огурцов и помидоров
Никогда раньше этого не хотела: Могилевская решила стать мамой
Никогда раньше этого не хотела: Могилевская решила стать мамой
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей

Популярные статьи

Сегодня, 11:57Fun

7 ноября: какой сегодня праздник и как провести этот день

Вчера, 19:00Шоу-бизнес

"Зачем такое делать?": Виктория Булитко обратилась к организаторам "Танців з зірками"

Вчера, 13:31Шоу-бизнес

Тоня Матвиенко подарила дочери на день рождения автомобиль: фото

Вчера, 12:49Fun

Девушку высмеяли из-за бюстгальтера на свадьбе: курьезное фото

Вчера, 11:48Психология

2020 год – високосный или нет

Вчера, 10:58Психология

Что женщина должна скрывать от мужчины: пять запретных тем

Вчера, 08:06Шоу-бизнес

"Люблю свою семью": Ольга Фреймут поделилась редкими фото с мужем

5 ноябряТехно

Nissan выпустит экологически "грязный" электромобиль Infiniti

5 ноябряТехно

Microsoft дарит пользователям Windows 10 бесплатный Office

5 ноябряTravel

Туристы смогут бесплатно пожить в 64 странах мира

5 ноябряTravel

По цене такси: Ryanair распродает 100 тысяч билетов стоимостью от 9 евро

5 ноябряFun

Сеть разозлила "слишком сексуальная" участница реалити-шоу: фото

5 ноябряТехно

Космическая тайна: NASA обнаружила "невозможную" планету

5 ноябряШоу-бизнес

День рождения Ксении Собчак: ТОП-5 громких скандалов с участием звезды

5 ноябряПсихология

Чего боится каждый мужчина: всего один пункт

4 ноябряТехно

"Напуганные" пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10

Новости партнеров

Не стало сына Пугачевой и Киркорова: как певица пережила потерю
Не стало сына Пугачевой и Киркорова: как певица пережила потерю
Дочь Кристины Орбакайте растет настоящей красавицей
Дочь Кристины Орбакайте растет настоящей красавицей
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией
Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией
Ани Лорак изменилась до неузнаваемости
Ани Лорак изменилась до неузнаваемости
Видео: процесс взросления и старения человека за 1 минуту
Видео: процесс взросления и старения человека за 1 минуту
Полякова впервые рассказала, как была любовницей будущего мужа
Полякова впервые рассказала, как была любовницей будущего мужа
7 советов, как и когда пить кофе с пользой для здоровья
7 советов, как и когда пить кофе с пользой для здоровья