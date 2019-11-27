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"Случаются кризисы": Валерий Меладзе откровенно о ссорах с Альбиной Джанабаевой

Звездные супруги поделились деталями совместной жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:09
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Известный певец Валерий Меладзе, который недавно выпустил хит вместе с Альбиной Джанабаевой, впервые откровенно рассказал о конфликтах со звездной супругой. Отметим, что на протяжении многих лет артисты не афишировали свои отношения и не посвящали поклонников в детали личной жизни. Более того, бывшая экс-участница группы "ВИА Гра" скрывала тот факт, что отцом ее ребенка является именно Валерий.

Узнайте, как Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева проводят отпуск:

В недавнем интервью журналу OK! 54-летний Валерий Меладзе рассказал о жизни с Альбиной и о том, что у них бывают ссоры.

"Мы знаем друг друга 19 лет, почти 20. По-хорошему, у всех людей, которые общаются много, живут вместе, конечно, случаются кризисы. И нами все проходилось… Надо налаживать свою жизнь, и все наладится мало-мальски. Если человека что-то обламывает в его работе, семье, ни один психолог не поможет. Очень часто темные мысли возникают оттого, что человек не удовлетворен собственной жизнью", – говорит знаменитый певец.

В свою очередь, Альбина призналась, какие отличия в их с мужем характере – она живет больше эмоциями, а он – аналитик. Поэтому звезда часто прислушивается к его мнению.

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"Валера действительно говорит очень много, но по делу, он больше анализирует и делает выводы. Я больше живу на эмоциях и убеждаюсь в правильности или неправильности своих поступков на своем опыте, здесь и сейчас. А Валера может проанализировать, обойти острые углы и сделать правильно… Я всегда прислушиваюсь к Валере, потому что доверяю его аналитическому мышлению и интуиции в том числе. Но своей интуиции я доверяю больше! Просто я более эмоциональная и могу сделать очень много "движений" — может, даже ненужных", – призналась Джанабаева.

Отметим, что пара вместе почти 20 лет, растит двоих сыновей, 15-летнего Константина и пятилетнего Луку.

Напомним, Альбина Джанабаева после пятнадцати лет сотрудничества с продюсером Константином Меладзе приняла важное решение – расторгнуть с ним контракт.

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