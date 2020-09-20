Слух дня: Том Харди станет новым Джеймсом Бондом

Актер сменит Дэниэла Крейга на посту агента 007

Том Харди может стать новым Джеймсом Бондом. По слухам, актер сменит Дэниэла Крейга, для которого "Не время умирать" станет последним фильмом "бондианы".

Издание The Vulcan Reporter пишет, что Том Харди утвердили на роль Бонда еще летом. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет. Продюсеры фильма хотели представить нового агента 007 в ноябре, когда выходит фильм "Не время умирать", но планы поменялись из-за пандемии.

Актер Том Харди Фото: Getty Images

Так, 43-летний Том Харди может стать восьмым актером, исполнившим роль Бонда. Ране этого персонажа воплотили на экране Шон Коннери, Дэвид Нивен, Джордж Лазенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниэл Крэйг.

"Джеймс Бонд: Не время умирать" Фото: YouTube

К слову, два года назад Пирс Броснан рассказал, кого он хотел бы видеть в роли агента 007 после ухода Дэниела Крэйга. В одном из интервью актер признался, что Том Харди отлично подходит на роль Джеймса Бонда.

"Я был бы безумно рад видеть его в этой роли. Нужен актер, который принесет немного свежести Бонду, и Харди – отличная кандидатура", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Том Харди вернется в сиквеле "Венома"

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