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Слухи подтвердились: Зоуи Дешанель и Джейкоб Печеник разводятся

Экс-супруги официально заявили о расставании

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:42
Зоуи Дешанель и Джейкоб Печеник разводятся
Зоуи Дешанель и Джейкоб Печеник разводятся
Фото: Getty Images

Звезда фильма "500 дней лета" и сериала "Новенькая" Зоуи Дешанель, которая снялась в забавной фотосессии, разводится с мужем – продюсером Джейкобом Печеником. Спустя четыре года после свадьбы знаменитости официально заявили о разрыве отношений.

О самых необычных разводах смотрите в сюжете:

"После долгих обсуждений и размышлений мы решили, что лучше останемся друзьями, деловыми партнерами и родственниками, а не партнерами в личной жизни. Мы так же верны нашему бизнесу, нашим ценностям и прежде всего нашим детям. Спасибо, что уважаете нашу частную жизнь", – сообщается в заявлении Зоуи и Джейкоба.

По информации западных СМИ, решение о разводе пара вынашивала длительное время. При этом, слухи о разладе в семье Дешанель и Печеника появились около года назад, когда актрису заметили без обручального кольца на пальце.

Зоуи Дешанель и Джейкоб Печеник обручились в январе 2015 года, а через полгода сыграли свадьбу. Вскоре у них родилась дочь Элси, а еще через два года на свет появился их сын Чарли.

А недавно Лиам Хемсворт подал документы на развод с Майли Сайрус.

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