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В объятиях мужчины: Наталья Могилевская презентовала новый мини-фильм

Сегодня, 12:39

Певица представила фильм из пяти клипов

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно решилась на эксперимент с имиджем, представила минифильм под названием "Любовь – это большая сила". 10-минутная лента состоит из пяти клипов на хиты певицы в джазовой обработке.

Все эти видео объединяет не только общий сюжет, но и то, что важно для людей — любовь. Режиссером клипа выступил Герман Ненов.

"Это история любви взаперти, которая была создана под вдохновением карантинной ситуации. Люди оказалась на самоизоляции и лицом к лицу со своими проблемами, сложностями и с их любовью, так вот этот фильм о том, может ли любовь выжить взаперти", – делится Наталья Могилевская.

В видео Могилевская демонстрирует множество разных и откровенных образов, танцуя с молодым человеком – главным героем мини-фильма. Фильм приурочен к выходу нового джаз-альбома Натальи Могилевской, созданного совместно с саундпродюсером Вадимом Лисицей.

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Напомним, ранее Наталья Могилевская заявила, что готова стать мамой. Но пока называть имя своего возлюбленного знаменитость отказывается. По ее словам, она сейчас счастлива, а счастье любит тишину.

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