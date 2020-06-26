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Слушаем премьеру: TAYANNA выпустила новый мини-альбом "Жіноча сила"

Сегодня, 15:30

В альбом вошли 5 песен о мотивации и внутренней силе

Популярная украинская певица TAYANNA, которая недавно откровенно рассказала о бывших мужчинах, выпустила новый альбом "Жіноча сила", который состоит из пяти песен о мотивации и внутренней силе.

Певица посвятила пластинку сильным женщинам, которые сами определяют свою жизнь. Будучи успешной и реализованной мамой, телеведущей, ментором, блогером TAYANNA продолжает раскрывать новые грани своего таланта, радуя поклонников жизнеутверждающими взглядами на мир, которые нашли воплощение в четвертом мини-альбоме "Жіноча сила".

Представленные песни разноплановые, но, несмотря на это, все они стилистически оформлены в соответствии с фирменным звучанием певицы. Вместе с саунд-продюсером Виталием Телезиным TAYANNA экспериментирует с музыкальной эстетикой 80-х, используя в песнях "Ейфорія" и "100 днів" элементы евродиско и синти-попа.

"Каждый альбом пишу, находясь в разных оттенках состояния любви. Для меня процесс создания нового музыкально материала – целое путешествие, своего рода маленькая жизнь, которую проживаю от песни к песне. Главным критерием отбора песен было сердце и то, как оно стучит во время прослушивания", – делится своими
впечатлениями TAYANNA.

Ранее певица TAYANNA рассказала правду о своем бывшем муже, с которым встречается Ани Лорак.

А также певица достаточно долго не показывала своего шестилетнего сына, но в последнее время на ее странице в Instagram можно увидеть множество снимков Даниэля.

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