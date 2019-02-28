"Слышу глазами": канал "Украина" познакомил с уникальной девушкой-синестетиком

Девушка обладает уникальной способностью "видеть" звук через цвет

Аня Пастушенко Фото: пресс-служба канала "Украина"

Таких людей, как Анна Пастушенко, всего 4% в мире: девушка обладает уникальной способностью "видеть" звук через цвет. Стоит только Анне услышать звук или мелодию, в ее голове словно "оживает" целая визуальная история:

"Я помню, что однажды увидела, и все… В детстве я начала заниматься музыкой, и я считаю, что музыка – самый главный выбор в моей жизни. Я слышу музыку, и под определенные впечатления складывается картинка цветами. А в детстве я часто рисовала радугу… Как по мне, неслучайно, что существует 7 нот, и что в радуге – тоже 7 цветов. Я все вижу цветами – и людей, и растения", – говорит участница шоу на канале "Украина".

Аня Пастушенко Фото: пресс-служба канала "Украина"

По словам девушки, своим участием в шоу "Дивовижні люди", она хотела показать, что каждый человек может развить в себе способности – стоит лишь захотеть.

Как сообщалось ранее, ведущим новейшего супер-шоу стал Александр Скичко, а звездными экспертами – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый Виктор Комаренко. В шоу "Дивовижні люди" эксперты будут комментировать уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогут зрителям выбрать самого удивительного участника шоу.

Проект выходит в эфир телеканала "Украина" по субботам в 21:00.

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