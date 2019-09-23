Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж
Голливудская актриса коротко состригла волосы
Знаменитая актриса Моника Беллуччи, которая рассталась с молодым возлюбленным, решила кардинально сменить не только свою жизнь, но и внешний вид. 54-летняя актриса пошла на смелый шаг и коротко состригла свои роскошные длинные волосы.
Узнайте о секретах молодости Моники Беллуччи в коротком видео:
В новом амплуа Моника Беллуччи появилась на показе Dolce & Gabbana, который на днях прошел в Милане. Свою новую стильную прическу актриса подчеркнула элегантным черно-белым костюмом с прозрачной черной блузой. Ультракороткая стрижка пришлась по душе поклонникам, ведь знаменитость уже много лет не экспериментировала со своим внешним видом. Видимо, расставание с молодым возлюбленным Николя Лефевром побудило звезду решиться на изменения.
Отметим, что в последний раз пара вместе появлялась во Франции в начале июня. Они не скрывали своих чувств и целовались перед камерами.
Напомним, недавно Моника Беллуччи взбудоражила сеть снимком, на котором позирует в прозрачном платье без нижнего белья.
Также до этого актриса стала гостьей бала Christian Dior в Венеции, главной темой которого был заявлен стиль светского раута XVII века.
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