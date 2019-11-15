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Смело! Даша Астафьева устроила соблазнительную фотосессию

Украинская артистка поделилась сексуальными фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:09
Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Популярная певица и актриса Даша Астафьева, которая недавно предстала в новом образе, восхитила поклонников новой откровенной фотосессией.

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На своей странице в Instagram Даша опубликовала серию снимков в откровенном образе, на которых звезда позирует в черных колготках в сеточку и эпатажной блузе с объемными рукавами. Дерзости добавляли черные очки, босоножки на небольшом каблуке и прозрачный бюстгальтер. Самые оголенные части тела артистка прикрыла рукой и с полной невозмутимостью позировала перед камерой фотографа.

Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Поклонников такой смелый образ восхитил. К тому же, подписчики отметили, что с годами Астафьева становится все более красивой и женственной: "Эпатажная наша звездочка", "Вот когда годы идут и идут, а человек все прекрасен и прекрасен. Все остальные себе все подтягивают, колют, а вам достаточно одной губной помады и готово".

Ранее мы также писали, что Даша Астафьева прокомментировала объятия с Конором Макгрегором.

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