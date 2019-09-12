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Смело! Дженнифер Лопес пригласила на свадьбу всех экс-бойфрендов

Будущие супруги уже определились со списком гостей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом
Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом
Фото: Getty Images

Американская певица Дженнифер Лопес, которая недавно подарила своему будущему супругу внедорожник Ford Bronco, на предстоящую свадьбу с женихом Алексом Родригесом пригласила всех своих бывших возлюбленных.

Смотрите видео о том, как Дженнифер Лопес отпраздновала свое 50-летие:

О таком смелом поступке Джей Ло рассказала сам 44-летний спортсмен. Как рассказала Алекс в эфире американского радио-шоу "US", будущие супруги уже полностью определились со списком гостей. Более того, счастливый день с молодоженами разделять не только бывшие возлюбленные певицы, но и экс-девушки самого Родригеса.

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"Отмечу, что бывшие будут на свадьбе. Все включено. Чем больше, тем лучше", – рассказал жених 50-летней Джей Ло.

Добавим, что Алекс сделал Дженнифер Лопес предложение во время отдыха на Багамских островах. Он вручил певице обручальное кольцо с бриллиантом в 20 карат. По предварительным данным, свадебная церемония обойдется звездной паре в 15 миллионов долларов.

Напомним, что совсем недавно Дженнифер Лопес вернулась из гастрольного тура. Во время концерта в Москве сценический костюм певицы не выдержал и треснул прямо во время выступления. Забавное видео поклонники опубликовали в Instagram.

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